Татарстанцы могут выбрать, как увековечить память разработчика первой советской ЭВМ

Жители Татарстана могут выбрать, каким именно образом в республике будет увековечена память разработчика проекта первой советской ЭВМ Башира Рамеева.

В честь ученого могут назвать улицу, учредить премию в области IT или открыть IT-парк на месте бывшей обувной фабрики «Спартак» в Казани, отмечают организаторы голосования.

Принять участие в голосовании можно онлайн, в социальных сетях и мессенджерах:

«ВКонтакте» — https://vk.com/tatarinform?w=wall-26433195_139192,

«Одноклассники» — https://ok.ru/tatarinform/topic/154388386714393,

Telegram — https://t.me/tatmediaofficial/32045.

Подробнее о Башире Рамееве читайте в материале ИА «Татар-информ».