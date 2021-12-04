Татарский изобретатель Башир Рамеев — отец первой ЭВМ: В России отмечают День информатики

Сегодня Минцфры Татарстана предложило увековечить имя Башира Рамеева, который 73 года назад изобрел первую ЭВМ в Советском Союзе. ИА "Татар-информ" рассказывает о корнях и биографии изобретателя, который является внуком классика татарской литературы Дэрдмэнда.

Создатель компьютеров — Башир Рамеев

Ровно 73 года назад, 4 декабря 1948 года, Госкомитет Совета Министров СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство зарегистрировал первую электронную вычислительную машину под номером 10475.

Изобретение ЭВМ принадлежит члену-корреспонденту Академии наук СССР Исааку Бруку и ученому-изобретателю Баширу Рамееву. С этого момента в стране начался отсчет быстрого развития вычислительной техники.

В результате совместной деятельности ученых в Советском Союзе была выпущена серия знаменитых ЭВМ «Урал» и ЭВМ «Стрела», за которую Рамеев и входившие в его группу разработчики получили Сталинскую премию.

Башир Рамеев Фото: Public Domain, commons.wikimedia.org

Понятие информатики и формирование ее как передовой науки произошло в середине XX века. И было это связано с существованием автоматической вычислительной техники, которая в то время изготавливалась очень громоздкой и предназначалась для сложных математических вычислений.

Сам термин «информатика» впервые ввел немец Карл Штейнбух в 1957 году для обозначения технической области, которая занималась автоматизированной обработкой информации при помощи электронных вычислительных машин. Появился он за счет слияния двух слов: «информация» и «автоматика», а главным техническим средством обработки информации является компьютер. Постепенно ЭВМ стала пригодна для работы абсолютно с любой информацией и изменилась чисто внешне: стала портативной и легкой.

Рамеев в 17 лет стал самым молодым членом союза изобретателей СССР

На момент представления проекта «Автоматическая цифровая электронная машина» Баширу Рамееву было 30 лет. Примечательно, что до этого он в свои 17 лет стал самым молодым членом союза изобретателей СССР.

Башир Рамеев родился 1 мая 1918 года в селе Баймак Орского уезда Оренбургской губернии. Его отец Искандер Рамеев при регистрации сына ошибся на 15 дней, и в паспорте у Башира стоит ошибочная дата рождения – 15 мая. Отец Башира имел европейское образование, работал горным инженером, а дедом был золотопромышленник и классик татарской литературы (под псевдонимом Дэрдменд) Закир Рамеев.

Дэрдменд (Закир Рамиев) Фото: wikipedia.org

Дэрдменд — основатель наиболее читаемых и авторитетных газеты «Вакыт» («Время») в 1906 году и журнала «Шура» («Совет») в 1907-м, покровитель десятков национальных школ в Оренбургском крае. На его средства в школах и деревнях строились мечети, медресе, содержались общественные библиотеки. Дэрдменд активно участвовал в общественной работе, избирался народным депутатом (гласным) в Городскую думу Оренбурга, был членом попечительского совета. В 1906 году избирается депутатом в I Государственную Думу от Оренбургской губернии, где записывается в мусульманскую фракцию, выдвигается в руководящее бюро этой фракции.

С детства его внук Башир Рамеев рос вундеркиндом, с четырех лет научился писать и читать, любил математику, физику, а также создавать модели кораблей, самолетов, поездов, танков, одна из «поделок» даже попала на выставку в Москву, вызвав интерес инженеров и изобретателей.

В 1937 году Башир Рамеев поступил в Московский энергетический институт, откуда его отчислили в 1938-м после ареста отца (тот был осужден на пять лет лагерей и умер в 1943-м). С началом Великой Отечественной войны он добровольцем пошел на фронт, участвовал в обеспечении штаба фронта связью вплоть до освобождения Киева и перехода боевых действий на правобережье Днепра. Во время одной из бомбежек его контузило.

В 1944-м освобожден от военной службы как необходимый для восстановления народного хозяйства специалист. Поступил на работу в ЦНИИ № 108, которым руководил основоположник отечественной кибернетики академик Аксель Берг.

Узнав в 1947 году о создании в США ЭВМ «ЭНИАК», стал заниматься разработкой аналогичных машин. Формальное отсутствие высшего образования не помешало ему стать главным инженером и заместителем директора по научной работе Пензенского НИИ математических машин (ныне НПП «Рубин») и в 1962 году получить степень доктора технических наук без защиты диссертации.

В начале 1950 года на базе Московского завода САМ было создано СКБ-245, которому поручалось создание цифровыхт машин. На должность заведующего одной из лабораторий был приглашен Башир Рамеев. Затем, довольно продолжительное время, с 1955 по 1968 годы, Башир Рамеев жил в Пензе, работал в НИИ математических машин.

Авторское свидетельство, выданное Баширу Рамееву Фото: предоставлено Миецифры РТ

В целом, за свою научную карьеру Рамеев стал автором 74 научных и конструкторских работ, в том числе 23-х изобретений. При непосредственном участии и руководстве Рамеева создано 18 различных моделей универсальных и специализированных ЭВМ, более 100 типов периферийных устройств, освоенных промышленностью и внедренных в практику. Награжден Орденом Трудового Красного Знамени, Сталинской премией и Золотой медалью ВДНХ СССР.

Башир Рамеев ушел из жизни на 77-м году 16 мая 1994 года, похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.

Минцифры Татарстана предложило увековечить память разработчика первой советской ЭВМ

В связи с предстоящим Годом цифровизации, которым в республике объявлен 2022 год, с соответствующим предложением выступило Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ.

Предложение выдвинуто сегодня, 4 декабря, в День российской информатики.

«Предлагаем в рамках Года цифровизации в 2022 продумать и найти форму (улицу или технопарк назвать его именем) для увековечивания имени выдающегося татарского ученого и изобретателя Рамеева Башира Искандеровича», — отмечают в Минцифры Татарстана.

В Башкортостане тоже чтут память Рамеева

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров предложил сегодня своим подписчикам «вспомнить имена славных сыновей Башкортостана», так как Рамеев является уроженцом села, который в настоящее время расположен на территории Башкортостана.

«Сегодня свой профессиональный праздник отмечают те, кто имеет отношение к информатике. Что интересно — эта дата напрямую связана с одним из талантливейших уроженцев нашей республики, Баширом Рамеевым. 4 декабря 1948 года он и Исаак Брук зарегистрировали изобретение, суть которого в те времена была даже не всем понятной — „Автоматическую цифровую электронную машину“», — напомнил глава РБ.

Хабиров отметил, что в Пензе в его честь названа улица и создан технопарк «Рамеев». В Уфе также обсуждают о присвоении имени Башира Рамеева математическому лицею.

«Вчера на совещании по 450-летию Уфы прозвучало предложение математический лицей, над созданием которого мы сейчас активно работаем, назвать в честь Башира Рамеева», — сообщил Радий Хабиров.