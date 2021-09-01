Татарстанцы могут узнать дату капремонта в своем доме с помощью телеграм-бота

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и Минстрой РТ запустили телеграм-бот «Капитальный ремонт».

Пользователи смогут ввести интересующий их адрес (казанцам нужно ввести название улицы и номер дома, жителям других городов — город, улицу и дом), в ответ на это чат-бот пришлет информацию о планируемом капремонте, если дом входит в соответствующую программу. Татарстанцы смогут узнать год проведения и виды работ.

Присоединиться к чат-боту можно по ссылке или набрав в поиске мессенджера @kapremont_rt_bot.

Ранее РА «Татмедиа» запустило два телеграм-бота о спортивных секциях и объектах Татарстана.