Татарстанцы могут стать автором гимна Всемирного фестиваля молодежи — 2024

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Молодые татарстанцы могут принять участие в конкурсе по созданию официальной песни волонтеров Всемирного фестиваля молодежи — 2024. Заявочная кампания продлится до 17 ноября, сообщили в пресс-службе Минмолодежи.

Для участия необходимо подать заявку на электронную почту volunteers@fest2024.com с записанным в mp3-формате треком и текстом песни. Допускается наложение текста на уже существующие треки.

Экспертная комиссия определит 10 финалистов, которые будут участвовать в народном голосовании во «ВКонтакте». В результате опроса будут выявлены три победителя, которые получат дипломы и памятную сувенирную продукцию.

Кроме того, 10 финалистов станут участниками фестиваля «Таврида.АРТ» в 2024 году, а официальная песня победителя будет записана и выпущена на лейбле «Таврида.АРТ» — ее презентуют 5 декабря во время Всероссийской акции «77 дней до старта волонтёрского корпуса Фестиваля!».

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в следующем году в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества.

Подать заявку на участие в фестивале могут желающие в возрасте от 18 до 35 лет, а также подростки от 14 до 17 лет, на официальном сайте ВФМ-2024.