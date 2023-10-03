В Татарстане начался отбор волонтеров на Всемирный фестиваль молодежи – 2024

В Татарстане стартовал отбор волонтеров на Всемирный фестиваль молодежи – 2024. Их привлечением и подготовкой займется Информационно-ресурсный центр добровольчества РТ, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

Сейчас специалисты занимаются обработкой заявок, поступивших от кандидатов.

Отметим, что Информационно-ресурсный центр добровольчества РТ является одной из четырёх организаций, которые будут обучать и координировать работу добровольцев Приволжского федерального округа. Всего ими будет отобрано 180 волонтёров, 120 из которых — от Республики Татарстан, еще 60 — от Удмуртии.

«Старт отборочного этапа — большой шаг в подготовке ко Всемирному фестивалю молодежи. Наша задача сейчас — собрать команду профессионалов не только из Татарстана, но из Удмуртской Республики. Наши специалисты обладают всеми необходимыми навыками для предстоящего отбора волонтеров», – поделился Айрат Мубаракшин, исполнительный директор Информационно-ресурсного центра добровольчества РТ.

Стать волонтерами и отправиться в Сочи могут все желающие от 18 лет. Заявки принимаются до 1 декабря по ссылке: https://fest2024.com/.

Для успешного прохождения отбора в волонтерский корпус необходимы опыт общественной деятельности, умение работать в команде и высокий уровень мотивации. Преимуществом будет знание одного или нескольких иностранных языков.

В Сочи волонтеры помогут в организации прибытия и отъезда участников и гостей, их питания и размещения. Добровольческий корпус будет также заниматься вопросами трансфера, проведением церемоний награждения, проверкой билетов и пропусков на площадке, координацией гостей и созданием праздничной атмосферы.

Добровольцы со знанием иностранных языков будут сопровождать делегации из других стран и помогать в процессе устного и синхронного перевода для служб и гостей фестиваля, а также в работе пресс-центра.

В проведении мероприятий фестиваля примут участие 5 тыс. волонтеров со всей России, в том числе 250 жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Волонтером может стать любой желающий от 18 лет.

Для волонтеров ВФМ-2024 создадут уникальную экипировку, организуют бесплатный проезд в Сочи и предоставят размещение в гостиницах, питание и страхование. Для них также будет действовать специальная мотивационная программа.