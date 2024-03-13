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Татарстанцы могут сообщить о нарушениях на президентских выборах по горячей линии
В Татарстане открыта общественная горячая линия для избирателей. Обращения граждан принимаются по телефону (843) 292-84-33. Об этом председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев рассказал в прямом эфире ЦУР республики.
Обратившись в Центральную избирательную комиссию РТ, избиратели могут получить как справочную информацию, в том числе разъяснения норм избирательного законодательства, так и сообщить о нарушениях, зафиксированных в процессе подготовки и проведения выборов Президента РФ.
Также открыта горячая линия от ЦИК РФ. Звонки от граждан с территории России принимаются по бесплатному многоканальному телефонному номеру 8-800-200-00-20.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что за все дни подготовки к выборам Президенты страны в ЦИК РТ поступило 306 звонков, жалоб не было.
Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
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