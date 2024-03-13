Глава ЦИК Татарстана: «Жалоб на принуждение к голосованию не поступало»

В Центральную избирательную комиссию Татарстана не поступало жалоб на принуждение к голосованию. Об этом председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев рассказал в прямом эфире ЦУР Татарстана.

«У нас есть республиканская и федеральные горячие линии, есть сайты ЦИК РФ и ЦИК РТ. Все каналы коммуникации работают. За все дни подготовки было 306 звонков. И практические все они были „информационными“, люди интересовались, как осуществить свое удобное голосование, как и где найти свой участок, в какое время он работает. Спрашивали и про надомное голосование. Мы постоянно в контакте и готовы к реагированию на вопросы, которые могут возникать у избирателей», — отметил он.

Спикер подчеркнул, что никто не вправе принуждать людей к голосованию, совершать волеизъявление или нет — выбор каждого конкретного человека. «67-й федеральный закон запрещает принуждать как к голосованию, так и против голосования», — сказал гость эфира.

При этом Кондратьев высказал мнение, что на выборы нужно ходить всей семьей и в хорошем настроении.

«Потому что ты — гражданин Российской Федерации и ты делаешь свой выбор стране, которая сейчас находится в непростой ситуации. Мы сделаем всё, чтобы поддержать праздничное настроение», — заверил глава ЦИК РТ и добавил, что «изюминкой» каждого голосования является опускание бюллетеней в урну.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).