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Татарстанцы могут присоединиться к самой массовой экоации планеты — «Час Земли»
25 марта по всему миру пройдет экологическая акция «Час Земли». В 20.30 по местному времени миллионы людей символически отключат электричество и бытовые приборы, проявив неравнодушие к судьбе планеты, напоминает Минприроды РФ.
Акция пройдет уже в 15-й раз. К настоящему моменту о событии знают 46% россиян, из которых 53% принимают в нем участие.
«Мы приглашаем всех в этот час окружить себя самыми близкими и задуматься, как мы можем сохранить то, что дает нам природа», — заявил директор Всемирного фонда дикой природы Дмитрий Горшков.
Подводя итоги акции в 2022 году, Минэкологии РТ подсчитало, что сэкономленной татарстанцами электроэнергии хватило бы на освещение целого поселка.
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