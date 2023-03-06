Татарстанцы могут присоединиться к самой массовой экоации планеты — «Час Земли»

25 марта по всему миру пройдет экологическая акция «Час Земли». В 20.30 по местному времени миллионы людей символически отключат электричество и бытовые приборы, проявив неравнодушие к судьбе планеты, напоминает Минприроды РФ.

Акция пройдет уже в 15-й раз. К настоящему моменту о событии знают 46% россиян, из которых 53% принимают в нем участие.

«Мы приглашаем всех в этот час окружить себя самыми близкими и задуматься, как мы можем сохранить то, что дает нам природа», — заявил директор Всемирного фонда дикой природы Дмитрий Горшков.

Подводя итоги акции в 2022 году, Минэкологии РТ подсчитало, что сэкономленной татарстанцами электроэнергии хватило бы на освещение целого поселка.