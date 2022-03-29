«Час Земли» сэкономил в Татарстане электроэнергию для освещения поселка

Экологическая акция «Час Земли», участниками которой стали жители Татарстана, помогла сэкономить в республике 15 мегаватт электроэнергии. Этого было бы достаточно для освещения целого поселка, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«В минувшую субботу каждый житель Татарстана смог присоединиться к крупнейшей экологической акции „Час Земли“. В республике на время экоакции была отключена подсветка музея-заповедника „Казанский Кремль“, Казанской Ратуши, мэрии Казани, зданий министерств и ведомств, театров, государственных учреждений и администраций муниципальных районов», — сказано в сообщении.

Акция проводится для того, чтобы привлечь внимание людей к необходимости бережного отношения к природе, разумному потреблению и экономии ресурсов планеты. К ней ежегодно присоединяются более 2 млрд человек в 188 странах. В это время на час гаснет подсветка более 18 тыс. архитектурных памятников. Акция проводится в последнюю субботу марта по инициативе Всемирного фонда дикой природы.

В 2020 году благодаря «Часу Земли» татарстанцы сберегли 50 МВт электроэнергии, а в 2019 году — 57 МВатт, или более 300 тыс. рублей. В 2021 году акцию поддержали крупные предприятия и организации республики.