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Татарстанцы могут принять участие в конкурсе на самую музыкальную семью и выиграть 1 млн
В России продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Вместе. Музыкальная семья года по версии «Родников», который в Год семьи запустил проект патриотической песни «Родники».
Участие могут принять творческие семьи, в которых есть музыканты и певцы. Главный приз — 1 млн рублей.
Заявки принимаются до 31 мая. Необходимо направить мини-фильм продолжительностью не более 7 минут, рассказывающий историю музыкальной семьи и содержащий созданные или исполненные членами семьи музыкальные произведения. Формат и жанр мини-фильма может быть любым.
С 1 по 15 июня жюри выберет 7 лучших фильмов, которые 16 июня будут размещены на сайте «Родники». Финал состоится 8 июля 2024 года в Москве. 7 семей-номинантов станут участниками концерта с онлайн-трансляцией, на котором прозвучат песни из их мини-фильмов. Жюри определит победителя.
22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. 9 января Правительство утвердило план мероприятий.
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