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Ру Тат
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Общество
25 ноября 2021  23:32

Татарстанцы могут поучаствовать во всероссийской онлайн-акции ко Дню матери

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Татарстанцы могут принять участие во всероссийской акции #МамаЯТвояКопия, приуроченной к празднованию Дня матери 28 ноября. Организаторами выступает ФГБУ «Роспатриотцентр».

«Для участия в акции поделитесь в своих социальных сетях фотографией с мамой и расскажите, чем вы похожи на нее — внешностью, чертами характера, привычками», — передает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Рассказ нужно выложить в Instagram и «ВКонтакте» с хештегами #МамаЯТвояКопия, #ЯПатриот.

Также к празднику был запущен еще один всероссийский флешмоб. 

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