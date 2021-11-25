Татарстанцы могут поучаствовать во всероссийской онлайн-акции ко Дню матери

Татарстанцы могут принять участие во всероссийской акции #МамаЯТвояКопия, приуроченной к празднованию Дня матери 28 ноября. Организаторами выступает ФГБУ «Роспатриотцентр».

«Для участия в акции поделитесь в своих социальных сетях фотографией с мамой и расскажите, чем вы похожи на нее — внешностью, чертами характера, привычками», — передает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Рассказ нужно выложить в Instagram и «ВКонтакте» с хештегами #МамаЯТвояКопия, #ЯПатриот.

Также к празднику был запущен еще один всероссийский флешмоб.