Татарстанцы могут присоединиться к всероссийскому флешмобу ко Дню матери, который в этом году приходится на 28 ноября. Акцию организует Фонд Андрея Первозванного совместно с популярной российской певицей Дианой Гурцкой.

«Мама — самый близкий и родной человек в нашей жизни, который дарит свою любовь и заботу, нежность и ласку. Но часто ли мы говорим ей спасибо за это? В преддверии Международного Дня матери у нас есть замечательный повод поздравить наших мам и сказать им теплые слова благодарности», — отмечают организаторы.

Флешмоб будет проводиться в соцсетях Instagram и «ВКонтакте». С 24 по 28 ноября нужно выложить на своей странице фотографию с мамой, поблагодарить близкого человек, рассказать о ней. В публикацию нужно добавить хештеги #счастьематеринства_деньматери и #фондандреяпервозванного, а также отметить в комментариях под постом двух своих друзей.

Участники флешмоба смогут выиграть призы. Так, в Instagram нужно подписаться на страницы @happymaterinstvo и @mr.skovorodkin. А с помощью генератора случайных чисел будут определены по три участника в обеих соцсетях. Для участия аккаунт пользователя должен быть открытым.

Информация об итогах розыгрыша будет размещена 1 декабря на странице @happymaterinstvo в Instagram и на странице Фонда Андрея Первозванного во «ВКонтакте».