Татарстанцы могут посмотреть постановки финалистов 5-го сезона «Театрального Приволжья»

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

Стартовал окружной этап фестиваля детских и молодежных творческих коллективов «Театральное Приволжье». Проект реализуется по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.

В финал юбилейного пятого сезона проекта вышли 28 спектаклей – по одному от молодежных и детских театральных коллективов 14 регионов округа, в том числе Татарстана. Постановки размещены на сайте театральноеприволжье.рф (вкладка «Финалисты») и доступны для свободного просмотра. Окружной этап направлен на ознакомление со спектаклями, ставшими победителями регионального этапа, и проходит в январе-феврале.

«Спектакли представлены самых различных видов и жанров театрального искусства – драмы и комедии, сказки и мюзиклы, трагикомедии и фантастические истории, интерактивные спектакли и спектакли-игры, а также впервые представлены спектакли в жанре «небывальщины», рок-драма и нейро-драма, синтетический театр», – отметили в пресс-службе Минкультуры РТ.

27 марта в Ижевске будут названы имена лауреатов окружного Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Победителей и лауреатов определят в номинациях «Лучший молодежный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшее музыкальное оформление», «Лучшее художественное оформление», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль».

Ранее сообщалось, что определены участники окружного этапа фестиваля «Театральное Приволжье» от Татарстана.