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Татарстанцы могут посмотреть постановки финалистов 5-го сезона «Театрального Приволжья»
Стартовал окружной этап фестиваля детских и молодежных творческих коллективов «Театральное Приволжье». Проект реализуется по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.
В финал юбилейного пятого сезона проекта вышли 28 спектаклей – по одному от молодежных и детских театральных коллективов 14 регионов округа, в том числе Татарстана. Постановки размещены на сайте театральноеприволжье.рф (вкладка «Финалисты») и доступны для свободного просмотра. Окружной этап направлен на ознакомление со спектаклями, ставшими победителями регионального этапа, и проходит в январе-феврале.
«Спектакли представлены самых различных видов и жанров театрального искусства – драмы и комедии, сказки и мюзиклы, трагикомедии и фантастические истории, интерактивные спектакли и спектакли-игры, а также впервые представлены спектакли в жанре «небывальщины», рок-драма и нейро-драма, синтетический театр», – отметили в пресс-службе Минкультуры РТ.
27 марта в Ижевске будут названы имена лауреатов окружного Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Победителей и лауреатов определят в номинациях «Лучший молодежный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшее музыкальное оформление», «Лучшее художественное оформление», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль».
Ранее сообщалось, что определены участники окружного этапа фестиваля «Театральное Приволжье» от Татарстана.
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