Определены участники окружного этапа фестиваля «Театральное Приволжье» от Татарстана

В Татарстане подведены итоги республиканского этапа V театрального фестиваля «Театральное Приволжье» и заявочной кампании конкурса. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Жюри во главе с вице-премьером РТ Лейлой Фазлеевой присудило победу в номинации «Детский спектакль» постановке «Кечтүк» («Малявка») от детской театральной татарской студии «Без» творческого объединения «Апуш», а в номинации «Молодежный спектакль» — инклюзивному спектаклю «Нормально» от первой в Татарстане творческой инклюзивной студии для взрослых «Э-моция». Именно эти работы представят республику на межрегиональном окружном этапе «Театрального Приволжья».

Спектакль «Кечтүк» («Малявка») представляет собой современную сказку. Главные персонажи, братья Рустам и Шамиль и их подруга Лейля, попадают в страшную игру, которую когда-то придумали сами. Теперь перед ними стоит задача спасти страну Белых цветов от злых Темных сил.

Вторую позицию среди детских спектаклей заняли две постановки одной и той же театральной класс-студии «Подмастерья»: «Комната Рофла» и «Всем, кого касается». Аналогичная ситуация сложилась и с третьим местом: его разделили два спектакля «Ничья длится мгновение» и «Как старого князя женили» от одной и той же автономной некоммерческой организации — ДО «Оранжевое Чудо».

Жюри, включавшее главных режиссеров государственных драматических театров РТ, театральных критиков и представителей министерств Татарстана, также отметило работы театральных студий PARADOX, «Мечтатели», «Тылсым», «Оперение» и «ДжемСейшн».

Второй победитель, постановка «НормальНо», — это импровизационный интерактивный спектакль. Творческий коллектив через взаимодействие друг c другом и залом отвечает на простые вопросы: «Как ты, прямо сейчас?», «Как ты себя чувствуешь?», «А как я?». Зрители имеют возможность стать соучастниками создания спектакля не только внутри собственного опыта, но и в диалоге с актерами или в высказывании со сцены. Возрастное ограничение — 14+.

Второе место среди молодежных спектаклей заняла постановка «Жанна д’Арк» народного музыкального молодежного театра «Лориэн», тогда как третье — «Казанское сокровище» музыкального театра Карины и Дмитрия Булычевых.

Всего в этом году заявки на участие подала 371 детская и молодежная театральная студия, в лонг-лист вошли шесть молодежных и 24 детских спектакля. В начале 2024 года республиканское жюри проведет торжественную церемонию награждения лучших спектаклей и актеров в обеих номинациях.

Окружной этап фестиваля «Театральное Приволжье» намечен на январь-февраль 2024 года, в его рамках запланированы показы спектаклей-финалистов в регионах и муниципальных районах, а также межрегиональные гастроли.

Финальный этап состоится в марте-апреле 2024 года. Он будет включать итоговую видеотрансляцию выпуска программы с оглашением результатов голосования и определением победителей фестиваля с подключением регионов в прямом эфире и церемонию награждения победителей.

Организует «Театральное Приволжье» аппарат полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе.