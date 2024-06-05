«Татарстанцы должны знать, кому шлют деньги»: в МВД рассказали о методах мошенников

Случаи дистанционного мошенничества в Татарстане составляют треть от всех совершенных в республике преступлений. Об этом рассказали сегодня на пресс-конференции МВД по Республике Татарстан, посвященной раскрытию и профилактике новых видов бытовых и дистанционных мошенничеств.

По официальным данным ведомства, в последние годы количество дистанционных хищений в Татарстане увеличилось более чем в два раза. К ним относят мошенничества по телефону и через интернет. Представители ведомства подчеркнули, что на сегодня случаи дистанционного мошенничества составляют треть (32%) от всех совершенных в республике преступлений.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«За последние пять месяцев совершено уже семь тысяч краж с банковских карт. Больше двух миллиардов уже было украдено на данный момент только по Татарстану. В день у наших соотечественников воруют по 10-15 миллионов рублей», – поделился заместитель начальника Управления уголовного розыска МВД по Республике Татарстан Рамис Газимов.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

По числу дистанционных преступлений Татарстан занимает пятое место по России. Однако республика также находится в числе лидирующих регионов по раскрываемости подобных преступлений.

«Основная проблема в том, что большинство преступлений совершается за пределами республики. Минимум половина от этих преступлений совершается за рубежом», – сообщил Газимов.

МВД предупреждает: мошенники в скором времени станут больше звонить через мессенджеры, при этом они могут поставить фотографию вашего начальника или знакомого. Сотрудники ведомства настоятельно советуют не доверять звонкам через мессенджеры.

«Нет никаких безопасных счетов, не называйте никаких кодов из смс, тем более не сообщайте личную информацию. Ваши средства вполне могут пойти на помощь нуждам ВСУ», – отметил Рамис Газимов.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Он также рассказал, что в последнее время мошенники стали все чаще писать в мессенджерах под видом работодателя или следователя. Газимов привел в пример случай, который произошел с сотрудницей детского сада. Женщина поверила аферистам, которые представились ее начальником. Доверчивая сотрудница взяла кредит на сумму 1,8 млн рулей, чтобы погасить долги учреждения. Позже она поняла, что попалась на удочку мошенников.

«Наши граждане должны понимать, куда уходят их деньги. Лучше оставить, чем спонсировать ВСУ», – поделился Рамис Газимов.

Еще одним популярным методом обмана татарстанцев стала поддельная игра на бирже. В этом случае человеку отправляют ссылки на специальные сайты, порталы, где он якобы сможет выиграть на бирже. Пользователь, поверив мошенникам, покупает акции и вносит дополнительные средства для вывода «заработанных» денег. В конечном итоге от такой игры человек получает максимум горячее «спасибо».

«Еще одна схема, когда оператор звонит вам якобы для обновления сим-карты. Ни один сотовый оператор не выполняет эту процедуру онлайн. Называя коды из смс, вы передаете доступ к вашей учетной записи на Госуслугах», – рассказал Рамис Газимов.

На данный момент мошенники развиваются и постоянно ищут новые способы обмана, оптимизации процесса «надувательства» граждан. И стоит отметить, насколько быстро они развиваются. Если раньше мошенники отправляли подростков забирать деньги у обманутых пенсионеров, то есть сейчас довольно популярной схемой является «обнал через карты». Злоумышленники «прогоняют» деньги обманутых граждан через банковские карты подростов. В свою очередь молодые люди получают плату за то, что оформляют банковскую карту на свое имя и передают в пользование. Запомните, что это уголовно наказуемо! За данное преступление молодым людям грозит до шести лет лишения свободы.

В настоящее время сотрудники ведомства принимают все меры по борьбе с дистанционными мошенниками. Кроме того, в следующем году ожидается принятие специального Федерального закона. Его суть заключается в том, что гражданин сможет установить самозапрет на оформление кредитов на его имя. Таким образом можно будет обезопасить пожилых родителей, а внушаемые люди смогут обезопасить себя от рук мошенников.

«Организовано взаимодействие путем заключения соглашений с операторами связи и финансово - кредитными учреждениями, что значительно сокращает путь, который необходимо пройти от поступившего заявления до задержания подозреваемого», – заключил Рамис Газимов.