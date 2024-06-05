МВД РТ: Чтобы украсть деньги на нужды ВСУ, мошенники будут чаще звонить через мессенджеры

Мошенники станут чаще звонить потенциальным жертвам через мессенджеры. Об этом на пресс-конференции в МВД по РТ рассказал заместитель начальника Управления уголовного розыска МВД по Республике Татарстан Рамис Газимов.

«Вы должны понимать, что звонки идут из-за рубежа. Ввиду изменения закона о связи, мошенникам приходится звонить через мессенджеры. Учтите, что на заставку в мессенджере можно поставить любое фото из интернета, ни в коем случае не реагируйте на такие звонки», – рассказал Рамис Газимов.

Что интересно, даже если звонок из-за рубежа, похищенные средства выводятся аферистами через наших соотечественников. Когда студентам, например, предлагают оформить несколько карт или тоже самое, но оформить их также на друзей – скорее всего через эти карты позже будут перечислять похищенные средства.

В народе таких нарушителей называют «обнальщиками». Их действия являются нарушением уголовного кодекса, наказание – до 6 лет лишения свободы.