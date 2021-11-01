Татарстанцев ждет сокращенная рабочая неделя

В связи с праздниками — Днем народного единства и Днем Конституции РТ — эта рабочая неделя сокращена до трех дней, напоминает пресс-служба Минтруда РТ.

«Согласно производственному календарю 4, 5, 6 и 7 ноября являются нерабочими праздничными днями. В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ 4 ноября – День народного единства – является нерабочим праздничным днем. В соответствии с Законом РТ 6 ноября – День Конституции Республики Татарстан – является нерабочим праздничным днем. При совпадении выходных и праздничных дней дополнительный к выходным дням день отдыха не предоставляется. Постановлением Правительства РФ ранее выходной день с субботы 2 января был перенесен на пятницу 5 ноября. Таким образом, эта рабочая неделя сокращается до трех дней. Продолжительность рабочего дня 3 ноября сокращается на один час», – сказано в сообщении.

Президентом РФ Владимиром Путиным подписан указ «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 года». Согласно документу, с 30 октября по 7 ноября включительно считаются нерабочими днями с сохранением за работниками заработной платы.

Напомним, с 30 октября в Татарстане и по всей стране введен режим нерабочих дней из-за ухудшения эпидситуации по Covid-19. Подробнее о том, кто и в каком режиме будет работать, а кто будет отдыхать в нерабочую неделю в Татарстане, можно почитать в материале ИА «Татар-информ».