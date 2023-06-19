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Татарстанцев ждет короткая рабочая неделя
Следующая рабочая неделя в Татарстане будет четырехдневной. Дополнительным выходным станет праздник Курбан-байрам, который в этом году отмечается 28 июня.
Во вторник, 27 июня, время работы сократится на один час. У тех, кто в отпуске, отдых продлится дольше – 28 июня не включается в число календарных дней отпуска.
Напомним, дату празднования своим указом утвердил Раис РТ Рустам Минниханов. В республике уже определили порядок проведения Курбан-байрама и праздничного намаза. Так, в Казани время праздничного вагаза – 3.00–3.30, 3.30 — гает-намаз, 3.40 — проповедь на арабском языке, чтение Корана, ду’а.
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