В Татарстане определили порядок проведения Курбан-байрама

Совет казыев и Совет улемов Духовного управления мусульман РТ утвердили порядок проведения Курбан-байрама и праздничного намаза в Татарстане в этом году. Об этом рассказал заместитель муфтия республики Равиль хазрат Зуферов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«27 июня определен днем Арафа, 28 июня — Курбан-байрам. Он ежегодно отмечается в десятый день месяца Зуль-хиджа. В этот день во всех мечетях пройдут праздничные намазы по случаю Курбан-байрама», — сказал спикер.

Гает-намаз во всех мечетях рекомендуется проводить через 30 минут после восхода солнца. Например, 28 июня в Казани солнце восходит в 3.01, добавил он.

В Казани определен следующий порядок проведения мероприятий в честь праздника: 2.30–3.00 — рецитация священного Корана, 3.00–3.30 — праздничный вагаз, 3.30 — гает-намаз, 3.40 — проповедь на арабском языке, чтение Корана, ду'а.

После совершения праздничного намаза в специально отведенных местах начнутся обряды жертвоприношения, отметил Зуферов.

«Курбан-байрам будет продолжаться три дня — 28, 29 и 30 июня до захода солнца», — уточнил он.

В Казани забой жертвенных животных продолжится до 20.32 часов 30 июня. Сумма нисаба для жертвоприношения составляет 36 тыс. рублей.