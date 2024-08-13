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Общество 13 августа 2024 06:30

Татарстанцев вновь ожидают гроза, сильный дождь и +20 градусов

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Татарстанцев вновь ожидают гроза, сильный дождь и +20 градусов
Фото: © «Татар-информ»

Во вторник, 13 августа, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. В регионе вновь пройдут дожди, местами сильные, а также грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Ожидается сильный ветер — местами его порывы достигнут 15-17 м/с. Ночью температуры воздуха составят от 10 до 15 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до 15-20.

Ранее синоптики спрогнозировали, когда интенсивность дождей в Татарстане пойдет на спад.

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#прогноз погоды #дождь #гроза
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