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Татарстанцев вновь ожидают гроза, сильный дождь и +20 градусов
Во вторник, 13 августа, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. В регионе вновь пройдут дожди, местами сильные, а также грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.
Ожидается сильный ветер — местами его порывы достигнут 15-17 м/с. Ночью температуры воздуха составят от 10 до 15 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до 15-20.
Ранее синоптики спрогнозировали, когда интенсивность дождей в Татарстане пойдет на спад.
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