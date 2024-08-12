Синоптики обещают снижение интенсивности дождей в Татарстане

Во второй половине недели интенсивность дождей в Татарстане пойдет на спад. Однако полностью осадки так и не прекратятся, как и свежий северо-западный ветер. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра республики.

По данным синоптиков, сейчас Татарстан наряду с большей частью Европейской территории России находится под влиянием обширного циклона. В ближайшие дни регион будет находиться сначала в его центре, а затем под влиянием тыловой части. Средние температуры ночью в эти дни составят от 9 до 15 градусов, а днем не поднимутся выше 15-21. Это на 3-4 градуса ниже нормы.

Завтра, 13 августа, в республике вновь пройдут дожди, местами сильные. Местами возможны грозы. Порывы ветра составят от 15 до 17 м/с. Однако в период с 14 по 17 августа осадки уже будут менее обильными.