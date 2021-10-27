Минтруд РТ: в 2022 году татарстанцы будут отдыхать 119 дней

В 2022 году жителей Татарстан ждет 119 выходных дней, что на два выходных меньше, чем в 2021 году. Производственный календарь на следующий год опубликовал сегодня Минтруд РТ.

«Нерабочими праздничными днями в Республике Татарстан являются: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы, 7 января — Рождество Христово, 23 февраля — День защитника Отечества, 8 марта — Международный женский день, 1 мая — праздник Весны и Труда, 9 мая — День Победы, 12 июня — День России, 30 августа — День Республики Татарстан, 4 ноября — День народного единства, 6 ноября — День Конституции РТ, а также Ураза-байрам и Курбан-байрам», — сказано в сообщении.

По информации Духовного управления мусульман РТ предварительной датой празднования религиозных мусульманских праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2022 году являются 2 мая и 9 июля соответственно.

Постановлением Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2022 году» перенесены следующие выходные дни: с субботы 1 января на вторник 3 мая, с воскресенья 2 января на вторник 10 мая, с субботы 5 марта на понедельник 7 марта.

«В Республике Татарстан в 2022 году количество выходных дней составит 119 дней, в том числе 18 нерабочих праздничных дней», — сказано в сообщении Минтруда РТ.

Отметим, что в 2021 году количество выходных дней составляет 121. Ранее Правительство объявило 31 декабря выходным. В 2021 году последний день года будет нерабочим, на него перенесут выходной с 3 января, который выпадает на воскресенье. Таким образом, предстоящие новогодние каникулы продлятся 10 дней.