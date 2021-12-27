Маломобильные татарстанцы смогут проконсультироваться по ЖКХ не выходя из дома

В следующем году маломобильные татарстанцы смогут получить помощь и консультации в вопросах ЖКХ прямо на дому. Такой проект планирует запустить региональный Центр общественного контроля в сфере ЖКХ республики. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил член Общественной палаты РТ Дмитрий Романов.

«В планах у регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Республики Татарстан создание социального проекта для оказания помощи гражданам, которые по различным причинам не могут выходить из дома. Для оказания таким людям помощи и консультаций в вопросах ЖКХ было принято предложение по выезду к ним домой», — рассказал он.

Также на 2022 год запланировано проведение специальной игры, посвященной общим собраниям собственников жилья. Ее участниками станут учащиеся высших учебных заведений.

Помимо этого, рассматривается возможность создания института совета многоквартирных домов.

В конце выступления член Общественной палаты РТ добавил, что со следующего года в силу вступит изменение в законодательстве, касающееся роста тарифов ЖКХ на 6,2%. Причина принятия таких мер — необходимость замены сети водоснабжения и водоотведения.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, о том какие изменения в сфере ЖКХ произойдут в 2022 году.