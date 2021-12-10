Тарифы, квартиранты и балконы: в 2022 году татарстанцев ждут пять новшеств в сфере ЖКХ

С марта нового года жители республики не смогут самовольно застеклять балконы и обшивать их сайдингом. Кроме того, социальное жилье нельзя будет сдавать в аренду. Законодательные новшества разъяснил ИА «Татар-информ» руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ Дмитрий Романов.

C 1 марта собственники квартир должны будут заранее согласовывать с органами местного самоуправления или администрацией перепланировку и остекление балконов

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Остеклить балкон в квартире можно будет только по разрешению

По словам Романова, с 1 марта вступит в силу интересное новшество и для собственников квартир. Они должны будут заранее согласовывать с органами местного самоуправления или администрацией перепланировку и остекление балконов. Это касается домов, где не было остекления балконов. После нововведения остеклять балконы самовольно будет запрещено.

«Если собственник въехал во «вторичку», где остекление лоджий и балконов не предусмотрено, то с 1 марта ему надо будет брать разрешение на такой ремонт. В противном случае хозяина квартиры могут оштрафовать на 5 тыс. рублей и заставить демонтировать конструкцию. А если над балконом появится козырек или хозяин снесет часть стены, то есть проведет перепланировку, штраф увеличится еще на 2,5 тыс. рублей», – сказал Дмитрий Романов.

Тем, кто проживает в старых домах и успел остеклить балконы или лоджии, не стоит беспокоиться. Это новшество их не затронет.

«Если изменения в квартире были сделаны до вступления в силу новых правил, то они уже как бы узаконены. Закон не имеет обратной силы», – отметил спикер.

Руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ Дмитрий Романов Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Эксперт назвал еще одно популярное нарушение со стороны собственников квартир, которые объединяют комнату с балконом. Такую перепланировку делать нельзя уже сейчас.

«Сначала нужно получить стопроцентное согласие всех собственников жилья. Потом нужно пригласить администрацию района. Были примеры, когда жители замечали такие изменения. Председатель ТСЖ приходил, приглашал жилищную инспекцию, и жильцам выдавалось предписание восстановить стену. Такие примеры на сегодня есть», – сказал Романов.

Кроме того, обшивка балкона сайдингом с весны будет попадать под нарушение противопожарных правил. Так что к материалам для ремонта надо будет присматриваться внимательнее, чтобы избежать штрафов. Предполагается, что разрешительный порядок будет предусмотрен для всех, даже незначительных изменений в жилье.

«Внутриквартирный ремонт после 1 марта должен будет проходить по новым условиям. Если в квартире окажутся коммунальщики и зафиксируют нарушение, следует ожидать предписания. Не впускать представителей коммунальных служб владельцы жилых и нежилых помещений уже не будут иметь права», – еще раз подчеркнул Романов.

Предполагается, что разрешительный порядок будет предусмотрен для всех, даже незначительных изменений в жилье Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Муниципальную квартиру нельзя будет сдать в аренду

С 1 марта 2022 года в нашей стране начнут действовать новые правила, которые затронут граждан, проживающих в муниципальном жилье по договору социального найма. Эти правила утверждены постановлением Правительства РФ.

«Нововведения касаются нанимателей и наймодателей. По новым правилам наймодатель муниципального жилья может запретить заселяться в жилое помещение людям, совместно с ним проживающим, если площадь такого помещения оказалась недостаточной», – сказал Дмитрий Романов.

Спикер пояснил, что в роли наймодателя выступают государственные органы, выдающие муниципальные квартиры. В Казани это Управление жилищной политики исполкома города. Норму площади на каждого проживающего местные власти рассчитают в соответствии с законодательством.

Новые правила запрещают нанимателю передавать помещения социального фонда в наем третьим лицам Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Таким образом, будет невозможно проживать в муниципальной однокомнатной квартире или в комнате общежития семье из десяти человек. Также новые правила запрещают нанимателю передавать помещения социального фонда в наем третьим лицам. Кроме того, гражданам запретят обмениваться муниципальным жильем», – добавил Романов.

Если люди в свое время получили квартиру от государства и не приватизировали ее, то она остается в муниципальной или региональной собственности. Жильцы пользуются жильем по договору социального найма. Раньше наниматель мог пересдать такую квартиру в поднаем, но только временно и с согласия местной администрации и проживающих с ним членов семьи. С весны следующего года это будет под запретом.

«В новых правилах четко прописаны обязанности пользователей жилых помещений, проживающих в них по договору социального найма. Они будут обязаны обеспечивать сохранность жилого помещения, соблюдать санитарные нормы, оперативно сообщать наймодателю о возникших поломках коммуникаций и авариях на сантехнике, не выполнять перепланировку без разрешительных документов. Люди будут обязаны пускать в помещение коммунальных работников для выполнения ремонта коммуникаций и предоставлять доступ сотрудникам надзорных органов для осмотра помещения», – заметил руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ.

С 1 января 2022 года компенсации за оплату жилья и коммунальных услуг не будут получать люди с непогашенной задолженностью по оплате ЖКУ Фото: архив ИА «Татар-информ»

Должников будут лишать субсидий по решению суда

С 1 января 2022 года компенсации за оплату жилья и коммунальных услуг не будут получать люди с непогашенной задолженностью по оплате ЖКУ. Правило действует, если по факту задолженности вынесено судебное решение.

К сведению будут принимать долги в рамках срока исковой давности, то есть не более трех лет. Информацию о долгах жильцов управляющие организации будут направлять в Государственной информационной системе ЖКХ. Из этой системы будут брать сведения представители региональной власти или социальные учреждения.

«Собственник будет получать субсидию до того момента, пока не будет судебного документа о том, что он должник. Раньше он переставал получить субсидию сразу после того, как появился долг. Теперь для этого нужно будет судебное решение», – пояснил собеседник ИА «Татар-информ».

После неуплаты жильцами за ЖКУ жилищные организации также будут обращаться в суд. Должников будут лишать субсидий не сразу, как раньше, а через два-три месяца, после судебного решения.

К 1 ноября текущего года жители Татарстана задолжали за жилищно-коммунальные услуги 7,9 млрд рублей Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

У жилищных организаций Татарстана появится свой клуб

И еще одно новшество затрагивает жилищные организации. В Татарстане до конца года планируется открыть «Клуб ЖКХ», который должен объединить товарищества собственников жилья и жилищно-строительные кооперативы.

«До конца 2021 года планируется организовать «Клуб ЖКХ» для объединения ТСЖ и ЖСК, чтобы помочь этим формам управления. Наша организация оказывает помощь не только населению, но и управляющим организациям – как создать ТСЖ, как правильно вести деятельность. Пока их председателям приходиться в одиночку осваивать азы жилищного законодательства. При этом учить будем не столько мы, сколько они будут учиться друг у друга. Такое объединение ТСЖ и ЖСК позволит снять напряженность в жилищной сфере», – сказал Дмитрий Романов.

Собеседник ИА «Татар-информ» уточнил, что рынок жилья в республике – а это порядка 20 тыс. многоквартирных домов – на 90% находится в ведении управляющих компаний. Число УК на сегодняшний день составляет более 350. Еще 1,5 тыс. домов находятся в управлении ТСЖ и ЖСК.

Плата за коммунальные услуги в Татарстане в 2022 году вырастет на 6,2% Фото: архив ИА «Татар-информ»

Рост тарифов на ЖКХ будет ниже инфляции

Плата за коммунальные услуги в Татарстане в 2022 году вырастет на 6,2%, что ниже уровня инфляции. По словам Дмитрия Романова, рост обусловлен необходимостью ремонта инженерных коммуникаций.

«Ежегодный рост тарифов на коммунальные услуги в 2022 году произойдет с июля на 6,2%. В большинстве случаев это связано с тем, что 70% сетей водоснабжения в Татарстане требуют замены. Для социально незащищенного населения должен быть разработан механизм господдержки», – сказал он.

Отметим, что в 2021 году рост тарифов на коммуналку с 1 июля по региону в среднем составил 4,4%. Фактическое значение с учетом принятых тарифных решений было на уровне 4,28 %. Однако для жителей 60 городов и районов республики этот показатель выше, но не превысил 7,4%.

К 1 ноября текущего года жители Татарстана задолжали за жилищно-коммунальные услуги 7,9 млрд рублей, что примерно соответствует двухмесячному общереспубликанскому начислению. Об этом сообщил на региональном совещании в декабре в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин. По его словам, в октябре уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги по региону составил 100,6%.