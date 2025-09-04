news_header_top
Происшествия 4 сентября 2025 19:51

Татарстанцев призвали сообщать в МВД о случаях управления питбайком детьми

О каждом случае, когда несовершеннолетний управляет транспортным средством, необходимо докладывать в МВД, сказал Главный государственный автоинспектор РТ Рустем Гарипов на заседании Правительственной комиссии Республики Татарстан по обеспечению безопасности дорожного движения.

«По инициативе Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан на автозаправочных станциях запрещена продажа бензина несовершеннолетним, однако факты появления подростков на питбайках раз за разом встречаются в социальных сетях. Мы проводим рейды, задерживаем нарушителей, привлекаем родителей», – отметил он.

Глава ведомства привел в пример смертельное ДТП, которое произошло 17 августа в Спасском районе РТ. Напомним, в результате погиб 15-летний водитель автомобиля. Выяснилось, что подросток на постоянной основе управлял автомобилем дедушки, что в итоге привело к трагическим последствиям.

«Каждый факт управления транспортным средством несовершеннолетним должен быть сообщен в Госавтоинспекцию или участковому уполномоченному полиции для принятия необходимых мер по предотвращению ДТП», – добавил Главный государственный автоинспектор РТ.

