Происшествия 17 августа 2025 09:46

Появились подробности смертельного ДТП с 15-летним водителем в Татарстане

Фото: Прокуратура РТ

В прокуратуре Татарстана раскрыли подробности смертельного ДТП, произошедшего ночью в Спасском районе.

Как сообщили в ведомстве, 17 августа около 00:25 на автодороге Алексеевск – Высокий Колок – Базяково Тукай 15-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не выбрал безопасную скорость и съехал с дороги во встречном направлении. В результате легковушка опрокинулась.

К сожалению, несовершеннолетний водитель скончался на месте до приезда медиков скорой помощи, 24-летний пассажир получил травмы.

На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Спасского района Фаиль Гайсин. По факту смертельного ДТП проводится процессуальная проверка.

