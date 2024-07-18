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Татарстанцев пригласили на Молодежный научный конгресс стран ОИС
6-9 ноября в Казани состоится III Молодежный научный конгресс стран Организации исламского сотрудничества. Событие соберет 150 молодых ученых и экспертов из государств — членов или наблюдателей ОИС, сообщили в Академии молодежной дипломатии Татарстана.
В этом году событие посвящено достижению устойчивого благосостояния в контексте глобальных вызовов.
К участию в мероприятии приглашаются молодые исследователи, студенты и инноваторы. Для этого до 1 августа необходимо представить научные тезисы по одному из пяти направлений:
• актуальные образовательные технологии и подходы: междисциплинарные исследования и практики;
• современные исследования в биомедицине и биотехнологиях;
• архитектура, дизайн, искусство;
• международные отношения и международное право: глобальные аспекты устойчивого развития;
• геология и нефтегазовые технологии.
Заявки принимаются по ссылке.
Напомним, что в 2023 году конгресс в Казани собрал участников из 25 стран. Его основная цель – повысить эффективность научного сотрудничества в молодежной среде.
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