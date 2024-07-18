Татарстанцев пригласили на Молодежный научный конгресс стран ОИС

6-9 ноября в Казани состоится III Молодежный научный конгресс стран Организации исламского сотрудничества. Событие соберет 150 молодых ученых и экспертов из государств — членов или наблюдателей ОИС, сообщили в Академии молодежной дипломатии Татарстана.

В этом году событие посвящено достижению устойчивого благосостояния в контексте глобальных вызовов.

К участию в мероприятии приглашаются молодые исследователи, студенты и инноваторы. Для этого до 1 августа необходимо представить научные тезисы по одному из пяти направлений:

• актуальные образовательные технологии и подходы: междисциплинарные исследования и практики;

• современные исследования в биомедицине и биотехнологиях;

• архитектура, дизайн, искусство;

• международные отношения и международное право: глобальные аспекты устойчивого развития;

• геология и нефтегазовые технологии.

Заявки принимаются по ссылке.

Напомним, что в 2023 году конгресс в Казани собрал участников из 25 стран. Его основная цель – повысить эффективность научного сотрудничества в молодежной среде.