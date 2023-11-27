Молодежный научный конгресс стран ОИС в Казани объединил 150 участников из 25 стран

В Казани начал работу II Молодежный научный конгресс стран ОИС. Он объединил 150 участников из 25 стран. На церемонии открытия мероприятия вице-премьер РТ Лейла Фазлеева заявила, что Татарстан поддерживает и развивает проекты по сотрудничеству талантливой молодежи России и стран ОИС в различных областях культурно-гуманитарного образования и науки.

«Форум продлится четыре дня, будут рассматриваться актуальные задачи, научные исследования в разных сферах. Думаю, что это позволит активно и во взаимодействии развиваться нашим странам. В прошлом году, когда Казань стала молодежной столицей ОИС, было проведено более десяти международных мероприятий с большим количеством участников», – сказала заместитель Премьер-министра РТ.

Фазлеева подчеркнула, что сегодня одним из приоритетов развития является популяризация науки среди молодежи и поддержка молодых ученых. Поэтому 2024-й в Татарстане объявлен Годом научно-технологического развития.

«Я думаю, что те вопросы, которые будут обсуждаться в рамках форума, также станут основой повестки следующего года в республике», – заметила она.

Приветствие участникам конгресса направил заместитель науки и высшего образования России Денис Секиринский. Он отметил, что отношения России и стран ОИС основываются на богатом опыте многогранного и взаимовыгодного сотрудничества, в рамках которого молодежное научное взаимодействие является одним из важных элементов.

«Тесное взаимодействие с государствами – членами ОИС свидетельствует о возрастающем с каждым годом количестве студентов, обучающихся в российских вузах, а также двусторонних соглашениях о взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней», – говорится в тексте приветствия.

Секиринский заверил, что Минобрнауки России будет и дальше укреплять сотрудничество со странами ОИС в рамках проектов и программ, представляющих общий интерес и базирующихся на мировых достижениях в области науки и высшего образования. При этом особое внимание будет уделяться вовлечению в совместную работу обучающихся, молодых ученых и педагогических работников.

Организация исламского сотрудничества включает 57 государств с населением более 1,5 млрд человек, среди которого свыше 30% – молодежь в возрасте до 35 лет, напомнил проректор по научной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский.

«Это гигантский потенциал всего человечества. От того, как этот потенциал будет развиваться, как будет построена наука, зависит жизнь не только в странах ОИС, но и во всей земной цивилизации. Рады, что сегодня имеем возможность пообщаться с молодыми учеными из стран ОИС. Это очень важно для нас, мы надеемся найти новые связи в науке, обменяться своим опытом. Уверен, что этот форум станет очередной яркой страницей в истории развития молодежной науки в странах ОИС», – добавил он.

В период, который характеризуется «беспрецедентными вызовами и невероятными изменениями», важно, чтобы научное сообщество формировало новые решения на благо всего мира. И роль молодежи в этом процессе становится огромной, убежден доктор Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO) Шариф Мухаммад.

«Когда мы говорим о благополучии, важно помнить об образовании и распространении информации. Наука здесь становится мостом, объединяющим большие группы людей. Достижения науки дают молодежи возможности реализовывать потенциал. Молодые люди становятся активными участниками проектов», – поделился он своим мнением.

Руководитель татарстанского отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов сообщил, что всего для участия в конгрессе было получено более тысячи заявок из 72 стран мира.

Во время работы форума молодые ученые представят свои проекты в области биомедицины и био – нефтегазовых и образовательных технологий, международных отношений и международного права, архитектуры, дизайна, искусства.

Экспертами конгресса выступят ученые КФУ и представители таких международных организаций, как Постоянный комитет по научному и технологическому сотрудничеству (COMSTECH), Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO), Центр по исследованию исламского искусства и культуры (IRCICA), Молодежный форум ОИС (ICYF).

Работа конгресса пройдет на пяти площадках Казанского федерального университета. Его итогом станет публикация сборника научных работ финалистов.