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Татарстанцев приглашают на открытые отборочные по двум квалификациям «Игр Будущего»
Татарстанцы смогут испытать свои силы и получить шанс попасть на «Игры Будущего», приняв участие в открытых квалификациях на турниры по Танцевальному симулятору и VR-ритм-симулятору. Состязания пройдут с 25 по 28 февраля, передает пресс-служба Минспорта.
«Количество участников не ограничено. 8 победителей открытого отборочного этапа по Танцевальному симулятору встретятся в финале с теми, кто отобрался через межрегиональные этапы. В результате 16 участников поборются за главный трофей игр и призовой фонд в размере 50 тыс. долларов», – сказано в сообщении.
В VR-ритм-симуляторе 15 участников из 16, которые будут сражаться за звание лучшего и за денежный приз, определят квалификации.
Победители в обеих дисциплинах получат по 17,5 тыс. долларов, участники, занявшие 2-е место, – 8 тыс., 3-е место – 6 тыс., 4-е место – 3,5 тыс.
Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Президент России Владимир Путин назвал предстоящие соревнования по киберспорту самыми масштабными в мире.
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