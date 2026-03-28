Татарстанцев предупредили — сообщения о митингах, рассылаемые в соцсетях — фейк

Татарстанцев предупредили о распространении фейковых призывов выйти на митинги.

Ранее в соцсетях распространились фейковые документы о якобы согласовании митингов против блокировки соцсетей. Ложные сообщения сопровождали сканами документов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что МВД России предупредило об ответственности за участие в несогласованных акциях и призвало граждан игнорировать призывы к таким мероприятиям.

В ведомстве пояснили, что участие в несогласованных акциях, а также вовлечение в них других лиц, включая несовершеннолетних, влечет административную и уголовную ответственность.