Татарстанцев предупредили — сообщения о митингах, рассылаемые в соцсетях — фейк
Татарстанцев предупредили о распространении фейковых призывов выйти на митинги.
Ранее в соцсетях распространились фейковые документы о якобы согласовании митингов против блокировки соцсетей. Ложные сообщения сопровождали сканами документов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что МВД России предупредило об ответственности за участие в несогласованных акциях и призвало граждан игнорировать призывы к таким мероприятиям.
В ведомстве пояснили, что участие в несогласованных акциях, а также вовлечение в них других лиц, включая несовершеннолетних, влечет административную и уголовную ответственность.