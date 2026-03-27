Происшествия 27 марта 2026 11:24

МВД напомнило об ответственности за участие в несогласованных митингах

МВД России предупредило об ответственности за участие в несогласованных акциях и призвало граждан игнорировать призывы к таким мероприятиям. Информация появилась на сайте министерства.

Ведомство уточнило, что участие в несогласованных акциях, а также вовлечение в них других лиц, включая несовершеннолетних, влечет административную и уголовную ответственность.

По данным МВД, в социальных сетях и мессенджерах распространяются призывы к участию в несогласованных акциях, запланированных на 27–29 марта, а также к совершению иных противоправных действий на территории России.

В ведомстве подчеркнули, что попытки проведения подобных мероприятий будут пресекаться, а организаторы и участники – привлекаться к ответственности в установленном законом порядке. Распространение соответствующих материалов может рассматриваться как действия, направленные на дестабилизацию общественной обстановки.

#МВД по РТ #ответственность #несанкционированные митинги
