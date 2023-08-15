Татарстанцев предупредили об одном из последних звездопадов этого лета

В ночь с 17 на 18 августа жители Татарстана смогут увидеть один из последних звездопадов этого лета Каппа-Цигниды. Об этом рассказала мэрия Казани.

Специалисты советуют наблюдать за метеорным потоком вдали от освещенных мест. Ожидается, что лучший обзор откроется около часу ночи.

Однако, по данным Гидрометцентра Татарстана, в эту ночь в республике прогнозируется переменная облачность.

Напомним, что в предыдущий раз татарстанцы могли полюбоваться звездопадом в ночь с 12 на 13 августа.