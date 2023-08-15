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Татарстанцев предупредили об одном из последних звездопадов этого лета
В ночь с 17 на 18 августа жители Татарстана смогут увидеть один из последних звездопадов этого лета Каппа-Цигниды. Об этом рассказала мэрия Казани.
Специалисты советуют наблюдать за метеорным потоком вдали от освещенных мест. Ожидается, что лучший обзор откроется около часу ночи.
Однако, по данным Гидрометцентра Татарстана, в эту ночь в республике прогнозируется переменная облачность.
Напомним, что в предыдущий раз татарстанцы могли полюбоваться звездопадом в ночь с 12 на 13 августа.
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