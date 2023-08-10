Татарстанцы в августе увидят самый красивый звездопад в году

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С 12 по 13 августа в Татарстане можно будет наблюдать самый красивый звездопад года. Об этом сообщил директор Астрономической обсерватории им. В.П.Энгельгардта, профессор Института физики Казанского федерального университета Юрий Нефедьев.

«В это время Земля будет проходить через центр пылевого облака», — приводит его слова пресс-служба КФУ.

Понаблюдать звездопад жители смогут приблизительно с 23.00 до 3.00.

Ученый объяснил, что скорость звездного дождя предположительно сможет достичь до 100–150 метеоров в час. Увидеть это завораживающее явление возможно из-за частичного разрушения кометы Свифта–Таттля, которая вращается вокруг Солнца 135 лет. Последний раз она приближалась близко к Земле в 1992 году.