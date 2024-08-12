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Татарстанцев предупредили о сильном дожде и ветре вечером 12 августа
В Татарстане с 21:00 12 августа ожидаются сильные дожди, местами гроза. Также вплоть до 18:00 13 августа на территории республики прогнозируется сильный ветер с порывами до 15−17 м/с, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
Еще, согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, во вторник, 13 августа, минимальная температура воздуха ночью составит от +10 до +15 градусов, а днем воздух прогреется максимум до +20 градусов.
Ранее сообщалось, что август в Татарстане ожидается в пределах нормы. Среднемесячная температура составит 18,5 градуса, объем осадков – 50 мм.
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