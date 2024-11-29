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Татарстанцев предупредили о сильной гололедице и накатах на дорогах
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Завтра, 30 ноября, в Татарстане ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.
В ночные и дневные часы на территории республики ожидаются сильная гололедица и накаты. Предупреждение в том числе касается Казани.
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