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Общество 29 ноября 2024 13:28

Татарстанцев предупредили о сильной гололедице и накатах на дорогах

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Завтра, 30 ноября, в Татарстане ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

В ночные и дневные часы на территории республики ожидаются сильная гололедица и накаты. Предупреждение в том числе касается Казани.

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#прогноз погоды #гололедица
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