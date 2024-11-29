Татарстанцев предупредили о сильной гололедице и накатах на дорогах

Завтра, 30 ноября, в Татарстане ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

В ночные и дневные часы на территории республики ожидаются сильная гололедица и накаты. Предупреждение в том числе касается Казани.