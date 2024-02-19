Татарстанцев ожидает сокращенная рабочая неделя

В Татарстане, как и по всей России, началась сокращенная рабочая неделя в связи с празднованием в будущую пятницу, 23 февраля, Дня защитника Отечества.

Напомним, в этом году праздник выпадает на пятницу – таким образом длинные выходные продлятся с 23 по 25-е число. Предпразничный рабочий день будет сокращен на час.

Ранее Минтруд России опубликовал календарь праздничных дней на 2024 год, согласно ему, новогодние праздники продлятся 10 дней – с 30 декабря по 8 января. Также Министерство труда, занятости и соцзащиты Татарстана разместило на своем сайте производственный календарь на 2024-й.