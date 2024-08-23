Татарстанцев ожидает дополнительный выходной в конце августа

30 августа, День города и республики, в Татарстане является выходным. Поэтому последняя рабочая неделя месяца для жителей республики будет короткой.

Помимо этого, рабочий день накануне праздника будет сокращен на один час, напомнили в мэрии столицы РТ.

Подробнее о том, как в Казани отпразднуют День города и республики, можно узнать в материале «Татар-информа» «Детский парк, Билан, герои СВО и салют: как в Казани отметят День города и республики».