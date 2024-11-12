Татарстанцев оштрафовали на 500 тыс. рублей за неосторожное обращение с газом

За неосторожное обращение с газом татарстанцам с начала года выписали штрафы почти на 500 тыс. рублей. Об этом сообщает Государственная жилищная инспекция РТ.

«За год в жилинспекцию поступил 331 материал от городских газовых служб, в отношении татарстанцев возбуждено 117 административных дел, 81 человек оштрафован на общую сумму почти 500 тыс. рублей. Причины: уклонение от заключения договоров на техобслуживание, недопуск в квартиру и самовольная установка или замена газового оборудования», — уточнили в ведомстве.

Так, например, в доме №52 по улице Шигабутдина Марджани в Казани мужчина самостоятельно устанавливал колонку и перепутал шланги. В итоге в газопровод полилась вода. Сотрудники аварийной службы отключили дом от газа до устранения нарушений.

Ранее сообщалось еще об одном аналогичном нарушении. Дом №25 по улице Шамиля Усманова также остался без газа из-за затопленного газопровода. Владельца квартиры ждет штраф в размере 5–10 тыс. рублей. За устранение последствий он уже заплатил около 7 тыс. рублей.