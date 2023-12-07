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Татарстанцами обещали не повышать цены на ТО газового оборудования после переоформления
После переоформления договоров на техобслуживание, ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в Татарстане не произойдет роста цен на эти услуги. Об этом заместитель генерального директора по производству ООО «Газпром трансгаз Казань» Михаил Фролов сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе».
«Минстроем утверждена методика расчета стоимости (услуг – прим. Т-и). Мы эти стоимости пересчитали, и они существенно не отличаются, остались в тех же пределах. Роста цен в нашем регионе нет. Есть другие регионы, где цены увеличились в два раза», – сказал он.
О необходимости перезаключения договоров компания уведомляет татарстанцев по телефону и по почте. Документы переоформляются бесплатно.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что вступил в силу федеральный закон, согласно которому техническое обслуживание внутридомового, внутриквартирного газового оборудования могут проводить только газораспределительные организации, которой в Татарстане является «Газпром трансгаз Казань».
Определены сроки для перезаключения договоров: для частного сектора – до истечения их действия, для многоквартирного газового оборудования – до конца 2023 года. Однако на территории республики работы по перезаключению договоров продолжатся в 2024 году.
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