Татарстанцами обещали не повышать цены на ТО газового оборудования после переоформления

После переоформления договоров на техобслуживание, ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в Татарстане не произойдет роста цен на эти услуги. Об этом заместитель генерального директора по производству ООО «Газпром трансгаз Казань» Михаил Фролов сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Минстроем утверждена методика расчета стоимости (услуг – прим. Т-и). Мы эти стоимости пересчитали, и они существенно не отличаются, остались в тех же пределах. Роста цен в нашем регионе нет. Есть другие регионы, где цены увеличились в два раза», – сказал он.

О необходимости перезаключения договоров компания уведомляет татарстанцев по телефону и по почте. Документы переоформляются бесплатно.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что вступил в силу федеральный закон, согласно которому техническое обслуживание внутридомового, внутриквартирного газового оборудования могут проводить только газораспределительные организации, которой в Татарстане является «Газпром трансгаз Казань».

Определены сроки для перезаключения договоров: для частного сектора – до истечения их действия, для многоквартирного газового оборудования – до конца 2023 года. Однако на территории республики работы по перезаключению договоров продолжатся в 2024 году.