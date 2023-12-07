«Штраф и отключение — крайние меры»: переоформление договоров на ТО продолжат в 2024 году

Татарстанцам, которые не успели переоформить договоры на техобслуживание, ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, не стоит опасаться штрафов. Работа продолжится в 2024 году, рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель генерального директора по производству ООО «Газпром трансгаз Казань» Михаил Фролов.

«Вступил в силу федеральный закон, согласно которому техническое обслуживание внутридомового, внутриквартирного газового оборудования могут проводить только газораспределительные организации, которой в Татарстане является „Газпром трансгаз Казань“. Существующие договоры также должны быть приведены в соответствие», — сказал он.

Спикер напомнил сроки для перезаключения договоров: для частного сектора — до истечения сроков их действия, для многоквартирного газового оборудования — до конца 2023 года.

«С выходом закона мы изначально понимали, что не все успеют в такие сроки перезаключить договоры, планировали продолжить эту работу в 2024 году. Разработали графики и планомерно эту работу проводим», — заметил Фролов.

Он добавил, что для людей, отказавшихся от заключения договора, законом предусмотрена административная ответственность и отключение от обслуживания.

«Штраф и отключение — крайние меры, они применяются только в отношении тех, кто категорически отказывается от заключения договоров. Это когда человеку предварительно звонят, приглашают на заключение договора, а он это предложение игнорирует. Далее направляется официальное письменное уведомление, его абонент тоже игнорирует», — пояснил Фролов.

Потом собирается пакет документов, который направляется в жилищную инспекцию для инициирования административного дела. Жилищная инспекция тоже пытается выйти на связь с собственниками квартир и предлагает заключить договор. Если после всего этого абонент отказывается от оформления документа, тогда применяются штрафы.

Размер штрафов для юрлиц — УК, ТСЖ, ЖСК — составляет от 40 до 100 тыс. рублей. Для физических лиц штраф максимум достигает 2 тыс. рублей.

Для удобства абонентов заявку можно подать в электронном виде, направив на адрес электронной почты районной газовой службы Республики Татарстан комплект необходимых документов. Подробнее — в материале «Газпром»: Переоформлять договоры на ТО будут и в 2024 году, не нужно бояться штрафов.