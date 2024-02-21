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Татарстанцам в прямом эфире расскажут о законодательных изменениях в Год семьи
Завтра, 22 февраля, в аккаунте Центра управления регионом (ЦУР) РТ пройдет прямой эфир с депутатом Госдумы РФ Татьяной Ларионовой. Она расскажет, каких изменений стоит ждать в законодательстве в Год семьи.
Начало эфира запланировано на 10.30. Вопросы спикеру можно задать уже сейчас под трансляцией.
Прямые эфиры, посвященные объявленному Президентом РФ Владимиром Путиным Году семьи, проходят в аккаунте ЦУР РТ каждую неделю. Спикерами эфиров уже стали вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская и глава татарстанского отделения Социального фонда России Эдуард Вафин.
«Практика прямых эфиров зарекомендовала себя как положительная и востребованная», – отметила во время первого тематического эфира Лейла Фазлеева.
Напомним также, что в Татарстане создан сайт, посвященный Году семьи. Здесь можно узнать о всех мероприятиях и событиях, которые запланированы в республике по обозначенной теме, а также информацию о мерах поддержки.
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