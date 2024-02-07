В Татарстане стартовала серия прямых эфиров о годе семьи в республике

В Татарстане стартовала серия прямых эфиров, посвященных Году семьи в республике. Представители различных министерств и ведомств будут рассказывать жителям о мерах поддержки и отвечать на интересующие вопросы, сообщила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, которая стала первым спикером на этих эфирах.

«Практика прямых эфиров зарекомендовала себя как положительная и востребованная. И когда 2024 год был объявлен Президентом России Владимиром Путиным как год семьи, мы сразу подумали, что подобные брифинги всегда нужны и решили проводить их каждую неделю. Но если потребуется увеличить количество эфиров, то мы рассмотрим и такой вариант», – рассказала Фазлеева.

По ее словам, эфир позволит рассказать о всех мероприятиях в рамках Года семьи, инфраструктурных изменениях, а также поделится новостями каждой семьи Татарстана.

Фазлеева также подчеркнула, что в Татарстане создан сайт, посвященный году семьи. На нем можно узнать о всех мероприятиях и событиях, которые запланированы в республике по обозначенной теме, а также информацию о мерах поддержки.

«Мы знаем, что на всех сайтах министерств и ведомств есть информация о тех или иных мерах, которые распределены по отраслевому принципу. А сайт же стал единой базой для всех этих мер поддержки», – отметила вице-премьер РТ.

Кроме того, на сайте можно разместить и прочитать информацию об истории каждой семьи Татарстана, которая хотела бы о себе рассказать.

Отдельное внимание Фазлеева уделила мероприятиям в ближайшие два месяца, которые пройдут на территории республики и будут посвящены году семьи.

«Мероприятия будут проходить почти в ежедневном режиме. Есть более крупные, связанные с календарными датами, а есть локальные и отраслевые», – заявила Фазлеева.

Онлайн-трансляции будут проходить еженедельно в официальном сообществе ЦУР РТ во «ВКонтакте».

Напомним, 22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. 9 января Правительство утвердило план мероприятий.