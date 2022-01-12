Татарстанцам рассказали, защитит ли вакцинация от омикрон-штамма

Чтобы избежать серьезных последствий омикрон-штамма следует соблюдать масочный режим и пройти вакцинацию. Об этом в специальном прямом эфире рассказала заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«Вопрос часто поступающий в рамках штаба: зачем мы вакцинировались, если болезнь приходит. Однозначно все сегодняшние выводы в любых территориях мира говорят о том, что если население вакцинировано необходимым объемом и сформировался коллективный иммунитет, то да заболевание есть, но переносят его намного легче и без последствий», – отметила вице-премьер.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Лейла Фазлеева поделилась, что в РТ ждут практически четырехкратного увеличения заболеваемости из-за омикрона.

Вице-премьер напомнила, что один из главных способов защиты – это вакцинация как первичная, так и повторная.