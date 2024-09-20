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Общество 20 сентября 2024 15:46

Татарстанцам рассказали, за что в «Народном инспекторе» будет самая высокая выплата

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Татарстанцам рассказали, за что в «Народном инспекторе» будет самая высокая выплата
Рустем Гарипов
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Рустем Гарипов поделился, какая выплата за сообщение о нарушении ПДД будет самой высокой для жителей РТ. Об этом он рассказал на пресс-конференции, посвященной состоянию аварийности в республике и запуске приложения «Народный инспектор».

Самая большая сумма вознаграждения предусмотрена для тех, кто зафиксирует, как автомобиль промчался на красный. Такому бдительному жителю республики перечислят 1250 рублей. 375 рублей можно получить, зафиксировав выезд за стоп-линию и движение по встречной полосе.

Размер выплат составляет 50% от половины наименьшей суммы административного штрафа и 10 процентов от суммы административного штрафа по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления», в случае, если был нанесен урон природе или причинен вред человеку.

Рустем Гарипов отметил, что использование приложения как средство заработка недопустимо. Также он добавил, что записывать нарушения, находясь за рулем, тоже нельзя – за это может последовать ответный штраф.

«Я уверен, что массовое использование этого приложения повысит правосознание всех участников дорожного движения, и вместе мы сможем снизить аварийность на дорогах Татарстана. Обращаюсь ко всем участникам дорожного движения, строго соблюдайте ПДД! Помните, что безопасность на дороге зависит от каждого из нас», - заключил он.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

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#госавтоинспекция #народный инспектор #ДТП
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