news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 20 февраля 2026 13:34

Татарстанцам рассказали, сколько дней в году можно сидеть на больничном с ребенком

Читайте нас в
Телеграм

При уходе за больным ребенком младше семи лет больничный оплачивается до 60 дней в году, а при тяжелых заболеваниях срок увеличивается до 90 дней. Об особенностях расчета больничных в интервью «Татар-информу» рассказал управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин.

«Для детей в возрасте от семи до 15 лет пособие выплачивается до 15 календарных дней по каждому случаю лечения, но не более 45 дней в году. Уход за ребенком-инвалидом до 18 лет оплачивается до 120 календарных дней в году. Если ребенок до 18 лет является ВИЧ-инфицированным либо заболевание связано с поствакцинальным осложнением или злокачественными новообразованиями, пособие выплачивается за весь период лечения или совместного пребывания с ребенком в медицинской организации», – сообщил он.

При заболевании ребенка в возрасте до восьми лет пособие выплачивается в размере 100% среднего заработка. Если ребенок старше восьми лет или речь идет об уходе за взрослым членом семьи, то размер пособия зависит от страхового стажа ухаживающего: при стаже до пяти лет – 60%, от пяти до восьми лет – 80%, от восьми лет и более – 100%. При амбулаторном лечении (на дому) первые десять дней оплачиваются в зависимости от стажа, а с 11-го дня – в размере 50% среднего заработка, независимо от его продолжительности. В случае стационарного лечения ребенка все дни больничного оплачиваются в зависимости от стажа человека, осуществляющего уход.

Что же касается ухода за взрослым членом семьи, то листок нетрудоспособности выдается на срок до семи календарных дней по каждому случаю, но не более чем на 30 календарных дней в году.

Подробнее о больничных выплатах на взрослых и детей читайте в материале «Татар-информа».

читайте также
Отделение СФР по РТ: Максимальный размер больничного за один день вырос до 6 827 рублей
Отделение СФР по РТ: Максимальный размер больничного за один день вырос до 6 827 рублей
#Социальный фонд России #эдуард вафин #больничный
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Казанский вертолетный завод передал МЧС России новейший вертолет Ми-38ПС

Казанский вертолетный завод передал МЧС России новейший вертолет Ми-38ПС

19 февраля 2026
Герой России Александр Лапин: Россия нам дороже жизни и все, что у нас есть, – Россия

Герой России Александр Лапин: Россия нам дороже жизни и все, что у нас есть, – Россия

19 февраля 2026