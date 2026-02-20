Татарстанцам рассказали, сколько дней в году можно сидеть на больничном с ребенком

При уходе за больным ребенком младше семи лет больничный оплачивается до 60 дней в году, а при тяжелых заболеваниях срок увеличивается до 90 дней. Об особенностях расчета больничных в интервью «Татар-информу» рассказал управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин.

«Для детей в возрасте от семи до 15 лет пособие выплачивается до 15 календарных дней по каждому случаю лечения, но не более 45 дней в году. Уход за ребенком-инвалидом до 18 лет оплачивается до 120 календарных дней в году. Если ребенок до 18 лет является ВИЧ-инфицированным либо заболевание связано с поствакцинальным осложнением или злокачественными новообразованиями, пособие выплачивается за весь период лечения или совместного пребывания с ребенком в медицинской организации», – сообщил он.

При заболевании ребенка в возрасте до восьми лет пособие выплачивается в размере 100% среднего заработка. Если ребенок старше восьми лет или речь идет об уходе за взрослым членом семьи, то размер пособия зависит от страхового стажа ухаживающего: при стаже до пяти лет – 60%, от пяти до восьми лет – 80%, от восьми лет и более – 100%. При амбулаторном лечении (на дому) первые десять дней оплачиваются в зависимости от стажа, а с 11-го дня – в размере 50% среднего заработка, независимо от его продолжительности. В случае стационарного лечения ребенка все дни больничного оплачиваются в зависимости от стажа человека, осуществляющего уход.

Что же касается ухода за взрослым членом семьи, то листок нетрудоспособности выдается на срок до семи календарных дней по каждому случаю, но не более чем на 30 календарных дней в году.

