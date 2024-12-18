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Дизайнер Листовская поделилась советами по украшению елки
Новогоднюю елку недостаточно купить, ее еще нужно украсить. О находящихся сейчас в тренде бантах и других способах украсить новогодние деревья сообщает ГТРК «Татарстан».
«Банты, игрушки, перемежающиеся со снежинками. Есть елки, украшенные цветами. Если у вас очень монохромный интерьер, такой минималистичный, то можно очень яркую елку создать как акцент», — рассказала старший преподаватель кафедры дизайна КГАСУ Людмила Листовская.
Впрочем, елку можно украсить и так, чтобы в дневное время она сливалась с интерьером, но становилось яркой в ночи, когда зажигаются гирлянды. А сделать символ Нового года можно даже из люстры, замаскировав ее большими шарами, добавила специалист.
При этом мнения жителей Казани разделились: одни отдают предпочтение натуральным елкам, другие, включая и некоторых продавцов елочных базаров, — искусственным. Подробнее узнать об этом можно в материале программы «Вести Татарстан».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в столице РТ начали работать елочные базары.
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