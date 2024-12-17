Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани начали работать елочные базары: называем адреса
В Казани начали работать елочные базары, где можно купить «новогоднее дерево». Приобрести елочку жители смогут до 31 декабря включительно.
Как сообщает пресс-служба мэрии города, елочные базары в столице РТ открылись во всех районах. Их адреса следующие:
Вахитовский и Приволжский районы:
- пр. Победы, 56
- ул. Зорге, 57, 68, 70 и 77
- ул. Мавлютова, 17
- ул. Кулагина, 6
- ул. Фучика, 49 и 105в
- ул. Шахиди, 24
- ул. Чехова, 3/7
Авиастроительный и Ново-Савиновский районы:
- ул. Академика Павлова, 1
- пр. Ямашева, 92
- ул. Адоратского, 21 и 33А
- пересечение улиц Беломорской и Гудаванцева
Советский район:
- ул. Липатова, 7
- ул. Закиева, 12
- пересечение улиц Фучика и Ломжинская
Кировский и Московский районы:
- ул. Краснококшайская, 150/2
- ул. Декабристов, 114.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»