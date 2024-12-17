В Казани начали работать елочные базары: называем адреса

В Казани начали работать елочные базары, где можно купить «новогоднее дерево». Приобрести елочку жители смогут до 31 декабря включительно.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, елочные базары в столице РТ открылись во всех районах. Их адреса следующие:

Вахитовский и Приволжский районы:

- пр. Победы, 56

- ул. Зорге, 57, 68, 70 и 77

- ул. Мавлютова, 17

- ул. Кулагина, 6

- ул. Фучика, 49 и 105в

- ул. Шахиди, 24

- ул. Чехова, 3/7

Авиастроительный и Ново-Савиновский районы:

- ул. Академика Павлова, 1

- пр. Ямашева, 92

- ул. Адоратского, 21 и 33А

- пересечение улиц Беломорской и Гудаванцева

Советский район:

- ул. Липатова, 7

- ул. Закиева, 12

- пересечение улиц Фучика и Ломжинская

Кировский и Московский районы:

- ул. Краснококшайская, 150/2

- ул. Декабристов, 114.