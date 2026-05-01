Татарстанцам рассказали, на что обратить внимание при строительстве дома

Строительство частного дома по индивидуальному проекту позволяет создать пространство под конкретные задачи семьи, однако требует строгого контроля и несет риски при выборе подрядчика. Об этом «Татар-информу» рассказала эксперт в области ИЖС, автор блога о стройке Ландыш Шарифуллина.

«Я разделяю позицию, что строительство дома под себя – это безусловный приоритет, если позволяют бюджет, время и возможности контроля. Однако важно говорить об этом без иллюзий, взвешивая реальные плюсы и минусы», – отметила она.

Шарифуллина пояснила, что в основе строительства должен лежать проект, подготовленный архитектором и проектировщиком, где заранее определены все материалы, конструктивные решения и инженерные системы. Строительный процесс, по ее словам, обязан полностью соответствовать проектной документации, а независимый технадзор или сам заказчик должны контролировать соблюдение этих решений на каждом этапе.

«Дом – это не просто „коробка“, а среда под ваш уклад: расположение детской рядом со спальней родителей, мастерская, отдельный вход для гостей, эргономика кухни. В готовом доме вы вынуждены адаптироваться под чужой проект, что часто приводит к последующим переделкам», – подчеркнула собеседница информагентства.

Главным минусом эксперт назвала сложность поиска добросовестного подрядчика.

«На рынке ИЖС много недобросовестных бригад, которые „заштукатурят“ любые дефекты. Рекомендую смотреть не менее 3–5 последних объектов подрядчика с участием технадзора – это позволит оценить его „почерк“: качество кладки, гидроизоляции, вентиляции, аккуратность монтажа», – отметила Шарифуллина.

К другим рискам она отнесла длительность процесса и необходимость постоянного контроля. При отсутствии технического надзора строители могут упростить узлы или заменить материалы, что в итоге повлияет на долговечность дома.

