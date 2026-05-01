Строить или покупать: как рынок ИЖС в Татарстане смещается к готовому жилью

Спрос на частные дома в Татарстане резко сменил направление: ипотеку на строительство жители стали брать в разы реже, тогда как на покупку готового жилья – заметно активнее. Почему произошел этот перелом, что выгоднее для кошелька и какие риски есть у каждого варианта – «Татар-информ» разбирался вместе с экспертами рынка.





Индивидуальное жилищное строительство в Татарстане остается главным драйвером рынка. В 2025 году республика ввела 3,5 млн кв. метров жилья, и львиная доля этого объема пришлась именно на частные дома.

Это подтверждает ипотечная статистика ЦБ РФ, опубликованная на днях. Татарстан вошел в число регионов-лидеров по доле ИЖС в общем объеме выдачи ипотек. В марте 2026 года этот показатель составил 21,8%. Выше результат только в Астраханской области (27,53%), Республике Алтай (26,97%), Оренбургской области (25,32%), Ставропольском крае (24,71%), Иркутской области (23,18%) и г. Севастополе (23,09%).

Рекорд по выдачам ипотек на ИЖС в Татарстане был зафиксирован в марте 2024 года: тогда жители республики оформили 1,2 тыс. кредитов на сумму 5,1 млрд рублей. В 2025 году последовал спад на фоне высокой ключевой ставки и ужесточения условий льготных программ: число кредитов снизилось до 456, а объем – до 1,7 млрд рублей. В марте этого года рынок сохранился практически на уровне аналогичного периода прошлого года по количеству выдач, однако по объему показал рост – до 2,3 млрд рублей.

В среднем ипотеку на ИЖС татарстанцы берут на 26,2 года. Средний ипотечный чек в марте 2026 года достиг 5 млн рублей.

Рынок частных домов в Татарстане сменил приоритеты

При этом спрос на частные дома в Татарстане сместился: люди стали чаще покупать готовое жилье, а не строить с нуля. Перелом случился в 2025 году, когда на строительство выдали всего 205 кредитов. Это почти в шесть раза меньше, чем годом ранее. Доля ипотек на ИЖС в общей выдаче тоже упала: с 21,1% до 5,7%.

В сегменте покупки готовых домов падение было мягче. В начале весны 2025 года жители Татарстана взяли 251 кредит – это в 1,7 раза меньше, чем за год до этого. Зато доля выросла с 9,7% до 14,4%. Так покупка впервые обогнала строительство.

В 2026 году на создание жилья в марте было выдано 155 кредитов – это в 1,3 раза меньше, чем годом ранее. При этом показатель остается почти в 7 раз ниже уровня 2024 года. Объем кредитов составил 783 млн рублей – это почти в четыре раза ниже уровня 2024 года (3,5 млрд). Доля выросла до 7,5%, но до показателей двухгодичной давности рынок еще не дотянул.

На покупку готового дома в марте татарстанцы взяли 299 кредитов – в 1,4 раза меньше, чем в 2024 году. Объем составил 783 млн, а доля – 14,3%.

«Анализ статистики ЦБ действительно фиксирует резкое изменение структуры спроса: в 2025 году выдачи ипотеки на ИЖС сократились на 71% по сравнению с 2024 годом, при этом кредиты на строительство упали почти в семь раз, тогда как на готовые дома – «лишь» вдвое», – подтвердила «Татар-информу» эксперт в области ИЖС, автор блога о стройке Ландыш Шарифуллина.

Переток спроса со «стройки» на «готовый дом» не добровольный выбор

Перелом в структуре спроса на ИЖС в Татарстане произошел из-за изменения базовых условий рынка, считают эксперты. В 2024 году до 60% кредитов на ИЖС приходилось на льготную ипотеку под 7%. После ее завершения исчез основной стимул для строительства новых домов в кредит. С марта 2025 года ситуацию усилило введение эскроу-счетов.

«Механизм, при котором деньги застройщик получает только после полного завершения строительства, создал серьезные трудности – финансовый разрыв. Теперь строительные компании вынуждены изыскивать собственные средства на весь цикл работ или брать дорогие проектные кредиты, что в итоге удорожает итоговый дом. Сжатие предложения – до 40% игроков рынка Татарстана покинули его из-за невозможности или неготовности работать по новым правилам», – отметила Шарифуллина.

Дополнительно выросли риски для уже запущенных проектов. К началу 2025 года около 30% из них столкнулись с задержками и блокировкой средств из-за жесткой привязки раскрытия эскроу к проектной документации, подчеркнула эксперт . Это снизило темпы строительства и сократило предложение на рынке.

На ситуацию также повлияли ставки и ограничения Центробанка. Рыночная ипотека стала дорогой – порядка 18%, по данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). При этом ежемесячный платеж вырос с 35–50 тыс. до более чем 90 тыс. рублей. Также с октября 2025 года ЦБ РФ ограничил выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой.

«На мой взгляд, наблюдаемый переток спроса со «стройки» на «готовый дом» – это не добровольный выбор, а вынужденная адаптация рынка и потребителей к новым экономическим и регуляторным реалиям. Для застройщиков строительство стало менее предсказуемым и более затратным. Для семей – менее доступным в принципе. Пока не произойдет значительного смягчения денежно-кредитной политики и тонкой настройки механизмов эскроу под реальные потребности рынка, мы будем наблюдать не восстановление строительства, а закрепление этой консервативной тенденции в пользу готового жилья», – подытожила собеседница «Татар-информа».

Экономика частного дома: почему разница почти стерлась

На фоне перетока спроса закономерно возникает вопрос: а что же сейчас выгоднее в ценовом плане – строить дом с нуля или покупать готовый. По данным «Циан Аналитики», в апреле 2026 года средняя стоимость круглогодичного частного дома в Татарстане составляет 13,5 млн рублей. За год показатель вырос на 6%.

Земля под ИЖС или в границах населенных пунктов стоит в среднем 370 тыс. рублей за сотку. Таким образом, участок в 10 соток обойдется примерно в 3,7 млн рублей. За год цена снизилась на 7%. При этом разброс по рынку высокий: есть как участки около 1 млн рублей, так и лоты дороже 5 млн рублей.

По оценке участников рынка, чтобы возвести типовой дом площадью 100–120 «квадратов» на этом участке, потребуется еще порядка 7–8 млн рублей. Из этой суммы около 60% будут стоить материалы, 40% – работа подрядчиков.

Если собрать базовую модель расходов, строительство типового дома с нуля при покупке земли выходит примерно на 11–12 млн рублей. Формально строительство выглядит дешевле, но разница остается умеренной.

При этом выбор упирается не только в цену, отмечают эксперты. Лимит семейной ипотеки в Татарстане составляет 6 млн рублей, тогда как средняя стоимость дома заметно выше. Из-за этого даже более дешевое строительство часто становится сложнее реализовать через кредит, и покупка готового дома оказывается более доступным сценарием.

К слову, в апреле Раис РТ Рустам Минниханов на совместном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни» и коллегии Минстроя России заявил, что нужно повысить лимит по семейной ипотеке с 6 до 12 млн рублей для регионов с высокой стоимостью жилья, к числу которых относится и Татарстан. По его словам, с просьбой об увеличении лимита уже обратились 22 субъекта страны.

Дом с нуля: свобода выбора или источник рисков

Вопрос выбора между готовым домом и строительством с нуля остается одним из главных для семей, планирующих переезд в собственное жилье.

«Как эксперт, работающий на рынке Татарстана, я разделяю позицию, что строительство дома под себя – это безусловный приоритет, если позволяют бюджет, время и возможности контроля. Однако важно говорить об этом без иллюзий, взвешивая реальные плюсы и минусы», – отметила Ландыш Шарифуллина.

Строительство дома «под себя» предполагает работу по индивидуальному проекту и строгий контроль качества. В основе лежит проект, подготовленный архитектором и проектировщиком, где заранее определены все материалы, конструктивные решения и инженерные системы. Строительный процесс должен полностью соответствовать проектной документации, а независимый технадзор или сам заказчик контролирует соблюдение этих решений на каждом этапе. Одно из главных преимуществ – возможность индивидуальной планировки и формирования пространства под конкретный образ жизни семьи.

«Дом – это не просто «коробка», а среда под ваш уклад: расположение детской рядом со спальней родителей, мастерская, отдельный вход для гостей, эргономика кухни. В готовом доме вы вынуждены адаптироваться под чужой проект, что часто приводит к последующим переделкам», – подчеркнула собеседница информагентства.

Еще одним преимуществом строительства она назвала поэтапное финансирование. При грамотном планировании бюджет можно распределять по стадиям, избегая чрезмерной кредитной нагрузки. При этом важно учитывать, что многие застройщики стремятся ускорить процесс и возводят объекты за 2–3 месяца, нарушая технологические паузы – например, на усадку фундамента или материалов. Соблюдение нормативных сроков, напротив, напрямую влияет на долговечность дома.

«Что касается минусов и рисков самостоятельного строительства: в первую очередь это сложность выбора подрядчика. На рынке ИЖС много недобросовестных бригад, которые «заштукатурят» любые дефекты. Рекомендую смотреть не менее 3–5 последних объектов подрядчика с участием технадзора – это позволит оценить его «почерк»: качество кладки, гидроизоляции, вентиляции, аккуратность монтажа», – отметила Шарифуллина.

Также к рискам относится длительность и организационная нагрузка процесса. Даже при наличии управляющей компании требуется время на согласования, проверки и решение вопросов. Дополнительно существует риск отступлений от проекта: при отсутствии контроля строители могут упростить узлы или заменить материалы, поэтому технический надзор на всех этапах критически важен.

Готовое жилье: цена понятна, качество – нет

Покупка уже готового дома для части семей – это хороший способ быстро решить жилищный вопрос без длительного строительного цикла и вовлеченности в процесс контроля.

«Если есть вся сумма или большая ее часть, то выгоднее купить готовый дом. Вариант строить самому подойдет тем, кто не готов вложить много денег сразу, но располагает временем и желанием заниматься строительством», – сказал главный аналитик «Циан Аналитики» Алексей Попов.

При этом главный минус покупки готового дома заключается в невозможности полноценно проверить скрытые конструкции и инженерные решения до покупки.

«Вы покупаете «кота в мешке». Фундамент, узлы примыканий, скрытая черновая отделка, состояние вентканалов – все это невозможно проверить без вскрытия. Даже технадзор готового дома ограничен: фундамент частично под землей, стены закрыты отделкой», – подчеркнула Ландыш Шарифуллина.

Из-за этого реальное качество объекта часто становится понятно уже после заселения, когда выявленные недостатки требуют дополнительных вложений и переделок.

«Моя рекомендация как эксперта в Татарстане: если есть возможность строить – стройте, но не экономьте на проекте и технадзоре (промежуточные этапы: фундамент, кладка, кровля, инженерия). Если берете готовый дом – обязательно сопровождайте сделку независимым технадзором, который проверит и скрытые конструкции, и документацию. В любом случае доверять следует только проверенным подрядчикам, а свои риски минимизировать экспертизой», – подытожила Шарифуллина.