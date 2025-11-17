Татарстанцам рассказали, как составить карьерный трек и резюме при смене профессии

При смене профессии важно правильно выстроить карьерный трек и составить резюме, в котором показать свои сильные стороны. Об этом «Татар-информу» сообщила директор по организационному развитию hh.ru Елена Петрова.

«Карьерный трек – не прямая лестница, а скорее маршрут с возможными остановками и поворотами. Полезно понимать, куда вы хотите прийти через несколько лет и что нужно развить, чтобы туда дойти. Помогают регулярная обратная связь, самоанализ, осознанность в выборе задач и проектов. Развивайте сеть профессиональных контактов – часто именно она помогает находить интересные возможности. И главное – не бойтесь менять направление: гибкость сегодня ценится не меньше, чем стабильность», – рассказала она.

Людям важно четко понимать, каких результатов они намерены достичь через один год, три, пять лет. Кроме того, соискателю важно хорошо «упаковать» свой прежний опыт и составить привлекательное резюме.

«Главное – показать не только где вы работали, но и что умеете делать. Сфокусируйтесь на универсальных навыках: управлении проектами, коммуникации, аналитике, решении задач. Расскажите в резюме не просто о функциях, а о конкретных результатах. Подберите формулировки под новую сферу – так, чтобы было видно: вы понимаете, чего ждут работодатели, и готовы быстро включиться. И добавьте короткое сопроводительное письмо – оно поможет объяснить ваш переход и показать личную мотивацию», – подчеркнула Петрова.

